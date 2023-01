Premier League, il pronostico e le quote di Manchester City-Tottenham

I "Citizens" al momento in classifica distano ben 8 punti dal primo posto occupato dall'Arsenal, un tale divario che di certo non si è venuto a creare per quanto raccolto in casa da Haaland e compagni. Il City infatti nelle prime 9 gare interne di campionato ha fatto registrare la bellezza di 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta e con 31 gol all'attivo viaggia a una media di 3,44 reti realizzate a partita. Il Tottenham invece in trasferta è riuscito a raccogliere solamente 15 punti in 9 match.

Fai ora i tuoi pronostici!

"Spurs" a segno

Il Manchester City parte senza dubbio con i favori del pronostico (il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.37) ma i precedenti della passata stagione lasciano uno spiraglio aperto anche a un possibile risultato positivo da parte degli "Spurs".

Nella Premier League 2021/2022 l'undici di Antonio Conte riuscì prima ad imporsi per 1-0 in casa e poi a ripetersi con un clamoroso 3-2 al ritorno. Per le quote la sfida si preannuncia a senso unico ma non si può di certo escludere il Multigol Ospite 1-2 al termine del secondo tempo.