I consigli dello Scomm, Juve-Atalanta: ecco quanto vale un assist di Di Maria

Ancora indicazioni a segno per Lo Scomm , il tipster che spopola sul web col suo esercito di followers : oltre 300 mila seguono i contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram . La scorsa settimana Lo Scomm ha centrato Hojlund e Dybala sul tabellino marcatori , confermandosi un cecchino affidabile quando si parla di “uomini bonus”. Vietato fermarsi. Ecco cosa suggerisce il tipster in occasione delle partite della 19ª giornata di Serie A .

Salernitana-Napoli

Sette reti e tre assist in campionato, tre come le lettere che porta sulla maglia: Dia. Il bomber senegalese della Salernitana ha lasciato il segno anche nel naufragio campano di Bergamo e adesso, nel derby col Napoli, punta a ripetersi per aggiungere - possibilmente - punti alla classifica della Salernitana. La difesa del Napoli non è l’ultima arrivata, per questo la quota-marcatore di Dia è piuttosto alta: 5.50. Però ne vale la pena..

Spezia-Roma

Riassunto delle puntate precedenti: gol salvato sulla linea di porta contro il Bologna, gol del 2-2 contro il Milan e doppio assist pro Dybala contro la Fiorentina. Di chi si parla è chiaro: Tammy Abraham. Gli indizi dicono che l’inglese ha ritrovato fiducia ed è tornato ad essere quella macchina da bonus che i Fantallenatori si aspettavano. Ora però serve continuità e al Picco di La Spezia Tammy può regalarsi (e regalare) un +3. Un’eventualità bancata a 2.75.

Monza-Sassuolo

Il bottino di Armand Lauriente in questa prima parte di campionato con la maglia del Sassuolo recita due gol e tre assist. Non male ma si può dare di più, anche perchè l’attaccante francese ha fatto intravedere di avere i colpi giusti. Nel weekend i neroverdi affrontano un Monza che ha incassato 27 reti (non poche) ed è tutto sommato tranquillo vista la classifica. Possibile un gol di Lauriente all’U-Power Stadium, la quota è invitante: 4.25.

Juventus-Atalanta

Sessantasei minuti di qualità contro l’Udinese e il gol di pregevole fattura segnato al Napoli. Angel Di Maria è tornato alla grande dal Mondiale e alla sua classe si aggrappa Allegri per rialzare la testa dopo la figuraccia al “Maradona”. L’assist è la specialità del “Fideo” e si può trovare a quota 3.

Inter-Empoli

Nove novembre 2011, Inter-Bologna 6-1: gol su rigore e assist per Hakan Calhanoglu per la gioia dei Fantacalcisti. Da lì in poi, però, il turco non ha più lasciato il segno e la prossima sfida, contro l’Empoli, sembra quella giusta per tornare (magari) a mandare in gol un compagno di squadra. L’ipotesi “Calhanoglu Fa assist” è proposta a 2.50.

Lazio-Milan

Stagione da incorniciare per Mattia Zaccagni, che in assenza di Ciro Immobile veste anche i panni di rigorista della Lazio. L’esterno offensivo di Sarri sarà uno dei pericoli principali per il Milan martedì prossimo all’Olimpico. Un suo gol ai rossoneri quadruplica la posta.

Bologna-Cremonese

Qualche gol sparso qua e là (3 in totale, l’ultimo contro il Monza) ma in generale da Dessers ci si aspettava decisamente di più. La punta della Cremonese è stata preservata in Coppa Italia contro il Napoli per essere lanciata verosimilmente al top (o quasi) nell’importante sfida col Bologna. A quota 4.25 c’è da farci un pensierino a provarlo marcatore: è pur sempre un attaccante...