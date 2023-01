Crystal Palace-Newcastle: il pronostico sorride ai Magpies

Se il sabato di Premier League si apre con Liverpool-Chelsea anche la chiusura di giornata offre un piatto abbastanza ricco. Le luci dei riflettori sono infatti tutte puntate sul Newcastle che gioca sul campo del Crystal Palace con la concreta prospettiva di conquistare l’intera posta in palio e salire ancora di più in classifica .

Crystal Palace-Newcastle, fai il tuo pronostico

I Magpies volano altissimo

Il nuovo corso sembra dare i primi risultati e i “Magpies” volano altissimo: dopo diciannove partite occupano il quarto posto dietro Arsenal, City e United e non sembrano intenzionate a fermarsi. Una vittoria sul Palace permetterebbe al Newcastle di scavalcare il Manchester United che dovrà vedersela, a Londra, con l’Arsenal e la possibilità di trovarsi al terzo posto è una motivazione fortissima che, abbinata al rendimento modesto della squadra allenata da Patrick Vieira (un punto nelle ultime tre uscite) e al fatto che Pope non prende gol da cinque gare di fila, spinge a guardare in direzione del segno “2”. Un esito che, anche per le quote, sembra presentare elevate probabilità di uscita.