Pronostico Monza-Sassuolo, le statistiche del match

All' U-Power Stadium si affrontano due squadre che stanno attraversando un periodo di forma completamente differente. Da una parte c'è il Monza che grazie alla vittoria per 3-2 ottenuta sul campo della Cremonese è riuscita a centrare il quarto risultato utile consecutivo in campionato mentre dall'altra c'è un Sassuolo che nelle precedenti sette giornate di Serie A ha conquistato soltanto un punto.

La compagine allenata da Raffaele Palladino ha realizzato 13 reti nelle prime 9 gare disputate davanti al proprio pubblco, un numero di gol che ha permesso ai biancorossi di rimanere imbattuti in ben 5 occasioni (4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Sassuolo invece nelle precedenti cinque trasferte di campionato non solo ha sempre perso ma è riuscito a segnare soltanto due gol. Complessivamente i neroverdi lontano dai lidi amici hanno fatto registrare solamente una vittoria, due pareggi e ben sei sconfitte (17 le reti al passivo).

Sassuolo, occhio al "ritardo"

Osservando il ruolino di marcia interno del Monza si nota subito che Caprari e compagni davanti al proprio pubblico hanno centrato il Multigol 2-3 in 7 occasioni su 9. Il Sassuolo in trasferta invece non ha mai fatto registrare la "Somma Gol: 2". Sarà questa l'occasione giusta? Da provare la "combo" 1X più Over 1,5 al triplice fischio dell'arbitro.