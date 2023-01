Spezia-Roma, le quote pendono dalla parte dei giallorossi

Riflettori puntati sullo stadio "Alberto Picco" dove va in scena il confronto tra uno Spezia reduce da cinque risultati utili consecutivi e una Roma che non perde dalla 13ª giornata. Nelle precedenti cinque gare di campionato la compagine ligure ha prima pareggiato in casa per 1-1 con l'Udinese e poi ha conquistato ulteriori 8 punti contro Verona (2-1), Atalanta (2-2), Lecce (0-0) e Torino (1-0).