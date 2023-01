Pronostico Juve-Atalanta: il risultato esatto di Gollo-Predictor

Elabora 122 parametri statistici con 22 algoritmi e 3 motori randomici per arrivare a trovare due indicatori: i goal attesi per le squadre. Con questi calcola i 4 risultati esatti più probabili, il resto è storia che trovate su tuttosport.fun all'elenco giocate di Gollo-Predicto r: + 450.000 crediti partendo da 10.000

La sintesi delle decine di schede elaborate, è solo sul Gruppo Telegram di Gollo mentre le elaborazioni sono visibili sulla piattaforma for fun.

Vediamo come si legge una scheda:

per Juventus-Atalanta, Gollo calcola i goal attesi per la Juventus, in decimale: 2,00 e quelli per l'Atalanta: 1,50.

Sono due indicatori con i quali trova i 4 risultati esatti più probabili: 1-1 // 2-1 // 1-2 // 2-2 attendibili al 32%.

La redazione con questi risultati trova un pronostico compatibile e così potete fare anche voi: migliaia di giocatori for fun della piattaforma hanno decuplicato i propri crediti spendendo zero e divertendosi.

Per esempio, GOAL è ok ma Over 2.5 meno perchp uno dei 4 risultati esatti più probabili è 1-1.

Gollo rielabora anche le quote del match e ci consiglia le quote meno penalizzanti (in questo caso, 1 della Juve, GOAL e Over 2.5)

Sono in linea i pronostici di oggi: una selezione a quota 16,90 che potrebbe cambiare la storia del gioco palinsesto: in palio 40.000 Euro (montepremi)