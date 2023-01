Pronostico Fulham-Tottenham, quote e statistiche suggeriscono il Goal

Fulham-Tottenham, fai il tuo pronostico

Fulham, un risultato ancora non si è visto: ecco quale

Partita che mette in palio punti per l'Europa tra due squadre che segnano molto ma subiscono anche tanto: 31 le reti incassate dal Tottenham contro le 29 del Fulham.

Inevitabile che in questo contesto gli esiti Goal e Over 2,5 siano in netta prevalenza e, allo stesso tempo, vengano ritenuti più probabili dai bookie rispetto a No Goal e Under 2,5.

Le statistiche del Fulham fanno poi emergere un particolare "ritardo": ancora nessun 1-1 in questo campionato. In generale sono due squadre che pareggiano poco, quattro volte in Fulham e tre gli Spurs in venti partite.

L'opzione combo "X più Goal" richiede una buona dose di coraggio ma allo stesso tempo paga bene: circa 4.40 volte la posta.