Pronostico Lazio-Milan, ecco un esito per puntare al raddoppio

Il girone d'andata di Serie A va in archivio con Lazio-Milan. Non un match qualsiasi ma uno spareggio Champions con Sarri che in caso di vittoria si porterebbe a meno uno in classifica dai rossoneri di Pioli.

Lazio-Milan, fai il tuo pronostico

Ecco un esito dalla quota elevata

Partita di alto livello tra due squadre che hanno vedute opposte in tema di Goal/No Goal. Rossoneri abbonati al primo esito al contrario dei capitolini, più vicini al No Goal.

Per allargare la panoramica ad altre classi di esito può essere utile evidenziare che la Lazio ha centrato il Goal primo tempo in due sole occasioni, entrambe all'Olimpico, contro squadre del calibro di Inter e Napoli (1-1 al riposo). In tema di combo Goal primo tempo + Goal secondo tempo invece la Lazio non l'ha ancora mai centrata in 18 giornate mentre il Milan la fa registrare in occasione del derby di campionato perso con l'Inter per 3-2 (1-1 all'intervallo).

Questa affascinante sfida merita un pronostico non banale. La scelta cade sulla doppia possibilità Goal primo tempo o Goal secondo tempo, a quota 2.

Per centrare questo tipo di scommessa serve che Lazio e Milan segnino entrambe o nella prima o nella seconda frazione.