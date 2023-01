Pronostico Barcellona-Real Sociedad, in palio le semifinali di Coppa del Re

Nel palinsesto del midweek trovano spazio anche i quarti di Copa del Rey . Mercoledì sera, al Camp Nou (ore 21), si gioca Barcellona-Real Sociedad . Una sfida (in gara secca) tra due delle formazioni più in forma e solide della Liga .

Barcellona-Real Sociedad, fai il tuo pronostico

In Liga Barça facile a San Sebastian

Tra campionato e Coppa del Re la Real Sociedad ha inanellato nove vittorie di fila e nel periodo ha incassato appena tre reti. Un bel biglietto da visita da presentare alla capolista del campionato spagnolo (nonchè miglior difesa) che di recente ha messo in bacheca la Supercoppa di Spagna battendo nettamente il Real Madrid (3-1).

Piccola macchia per il Barça: la sofferta vittoria ai supplementari contro l'Intercity (terza divisione del calcio spagnolo) nei sedicesimi di coppa (3-3 al 90'). Di contro, la Real Sociedad conserva un ricordo poco piacevole dell'ultimo faccia a faccia con i ragazzi di Xavi, vittoriosi per 4-1 a San Sebastian a inizio stagione.

Il lavagna il divario è abbastanza netto, l'1 paga circa 1.60 mentre il 2 sfiora quota 6. Se l'obiettivo è provare a centrare una quota interessante occhio all'esito "Over 1,5 Casa + Under 1,5 ospite". Vale un raddoppio e, per fare centro, servono almeno due reti del Barça e massimo una dei baschi.