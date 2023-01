Serie B, 22ª giornata: quote e statistiche di Cagliari-Spal

Anche la serie B , ma non è una novità, propone il suo anticipo del venerdì e in occasione della ventiduesima giornata il campionato cadetto parte con un Cagliari-Spal che riveste grande importanza soprattutto per la formazione ospite che si trova ai margini della zona retrocessione .

I sardi navigano infatti a metà classifica con 29 punti all’attivo mentre l’undici di De Rossi è cinque lunghezze più in basso con un solo punto di vantaggio sul terzetto di quart’ultime formato da Benevento, Como e Cittadella. Con una situazione di classifica del genere le quote non sembrano avere troppi dubbi e affidano alla squadra di casa tutti (o quasi) i favori del pronostico.

Cagliari-Spal, fai il tuo pronostico

La Spal viene da sei esiti Under 2,5 di fila

Un segno “1” (a quota 1.75 di media) che anche la statistica sembra mettere in evidenza soprattutto se si guarda agli esiti fatti registrare da Cagliari e Spal in occasione delle ultime giornate di campionato. I rossoblù nelle ultime sei esibizioni hanno chiuso i loro match con cinque segni “1” e una “X” (0-0 a Cittadella qualche giorno fa) ossia vincendo tre volte in casa e perdendo due volte in trasferta (in quattro occasioni l’1 c’era anche alla fine della prima frazione di gioco).

La Spal, al contrario, da sette turni non fa vedere un segno “1” né al 90’ né al 45’, il che significa che nelle ultime sette gare disputate non ha mai perso in trasferta (e non era sotto neanche a metà gara) ma non ha mai neanche vinto in casa (e non era neanche in vantaggio al riposo).

Inoltre, sempre il club allenato da Daniele De Rossi, viene da sei esiti “Under 2,5” consecutivi. Con questi dati a disposizione ognuno potrà procedere come meglio ritiene opportuno.