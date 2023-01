Serie A, le scommesse sui marcatori: ecco i consigli dello Scomm

Praticamente in ogni turno di campionato Lo Scomm fa felici i suoi followers (sul suo profilo Instagram oltre 300 mila fedelissimi lo seguono costantemente). La scorsa settimana il tipster ha centrato un “ambo” di marcatori dando fiducia a Abraham in Spezia-Roma (pagava 2.75) e a Zaccagni in Lazio-Milan (l’esterno di Sarri si giocava marcatore a 4).

Vietato fermarsi. La prima giornata del girone di ritorno di Serie A è alle porte e Lo Scomm vuole regalare altre soddisfazioni ai tantissimi “cercatori di bonus”. Taccuini pronti? Spazio all’analisi!

Lazio-Fiorentina

Nell’attacco senza punti di riferimento della Lazio anche Pedro si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Contro il Milan, tanto per dirne una, lo spagnolo si è procurato il rigore poi trasformato da Luis Alberto. E poi, occhio al precedente. L’ultimo Lazio-Fiorentina in Serie A è stato deciso da un gol di Pedrito. Una sua rete in qualsiasi momento del match vale ben 4.50 volte la posta.

Napoli-Roma

Buona notizia per i Fantallenatori che hanno in rosa Kvaratskhelia: il georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe partire dal 1’ contro la Roma. Piccolo promemoria: contro la Juve era stato semplicemente devastante con gol e doppio assist. Da tener presente che senza lo squalificato Celik la Roma nelle zolle battute dal georgiano dovrà schierare un “adattato”. Quindi, Kvara-gol? Il Sì è offerto a 3.25.

Udinese-Verona

Esterno a tutta fascia con licenza di... portare bonus ai Fantallenatori. Destiny Udogie ha un bottino di due gol (segnati nelle prime giornate contro Monza e Roma) e due assist finora in Serie A e i tempi sembrano maturi per puntare al tris, in un senso o nell’altro. L’opzione “Udogie segna o fa assist” si può trovare a quota 3.15.

Atalanta-Sampdoria

L’Atalanta è tornata la macchina da gol che eravamo abituati a conoscere e a farne le spese potrebbe essere la Sampdoria di Stankovic, attesa domani sera al Gewiss da un impegno da bollino rosso. Semaforo verde, invece, per Rasmus Hojlund. Un suo sigillo in Atalanta-Samp è in lavagna a 2.35.

Juventus-Monza

Adrien Rabiot gode della stima di Max Allegri che gli concede quasi sempre maglia da titolare e ampio minutaggio. Tradotto: chi ce l’ha in rosa lo schieri senza esitazioni. Anche perchè il francese vuole tornare protagonista (in Juve-Lazio ha fornito un assist per il primo gol di Kean) con un gol segnato. La quota è di quelle invitanti, pari a 6 volte l’investimento.

Milan-Sassuolo

Non è al 100% ma, qualora dovesse farcela a scendere in campo contro il Sassuolo, Theo Hernandez farà di tutto per aiutare il suo Milan. Il francese rappresenta una fonte di gioco importante per Pioli, specie quando (come in questo periodo) si fa fatica per vie centrali (Giroud un po’ appannato) e con un Leao sottotono. Un gol di Theo Hernandez contro il Sassuolo può risolvere varie situazioni: quelle milaniste ma anche quelle fantacalcistiche. Senza contare che un “terzino” che segna non lascia certo indifferenti i bookie. L’ipotesi “Theo Marcatore Sì” è proposta a 6.