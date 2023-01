Serie B, Genoa-Pisa: quote, statistiche e pronostico

Il Genoa vuole mettere pressione al Frosinone capolista, il Pisa cerca il primo successo in un 2023 fin qui amaro per i toscani, ripresi sul 2-2 in extremis dal Como la scorsa settimana. A Marassi le due formazioni si contendono tre punti importanti per le rispettive ambizioni. Pronostico favorevole ai liguri ma...

Genoa-Pisa, fai il tuo pronostico

Tentazione Multigol 3-4: che quota!



Gilardino non vuole fermarsi ma di fronte avrà il Pisa di Luca D'Angelo, che in trasferta ha pareggiato ben 7 volte su 11. Curiosità statistica. Nelle partite casalinghe dei rossoblù non si è mai visto il Multigol 3-4. Un esito che i più "temerari" possono provare in controtendenza per centrare una quota più sostanziosa (2.75).

Sponda Pisa c'è un dato che merita rilievo. Nessuno ha segnato più dei toscani nell'arco di tempo che va dal 75' a fine incontro: 11 reti finora.

Tornando agli esiti "standard" non si può non notare come il Genoa nel suo stadio abbia centrato l'Under 2,5 in ben nove occasioni su dieci. Per i bookie l'ennesimo match con massimo due reti totali paga 1.65, l'Over 2,5 fa salire la quota a 2.10.