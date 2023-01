Napoli-Roma, il pronostico di Pengwin: azzurri favoriti ma...

Azzurri a +12: mente libera e bel gioco

I partenopei non scherzano e dopo aver perso la prima gara del 2023 contro l’Inter hanno fatto registrare tre vittorie nelle successive tre giornate di campionato. I deludenti risultati ottenuti poi dalle inseguitrici hanno permesso a Victor Osimhen e compagni di allungare in vetta alla classifica. Il Napoli (orfano di Khvicha Kvaratskhelia) nell’ultima partita disputata ha battuto a domicilio la Salernitana nel derby campano con un solido 2-0 e si appresta a ribadire questa superiorità anche contro i capitolini.



Dei giallorossi in questi giorni si è parlato molto più di vicende legate al mercato (caso Zaniolo) che per quanto visto in campo nelle ultime settimane. La Roma dopo aver battuto lo Spezia per 2-0 al “Picco” si apprestano a disputare al momento la trasferta più impegnativa del campionato.

Josè Mourinho dovrebbe avanzare Lorenzo Pellegrini al fianco di Paulo Dybala, con Tammy Abraham prima punta. Nemanja Matic e Bryan Cristante saranno i due incaricati della cerniera centrale mentre Nicola Zalewski sarà dirottato a destra vista la squalifica di Zeki Celik, con Leonardo Spinazzola a sinistra.

Fatte le dovute considerazioni in questo incontro si può provare la “combo” che lega la vittoria o il pareggio del Napoli con la possibilità di vedere al massimo tre reti in partita (1X più Under 3,5).

La squadra allenata da Luciano Spalletti parte con i favori del pronostico ma le occasioni da rete non dovrebbero abbondare visto che sulla panchina dei giallorossi è lecito aspettarsi un José Mourinho in versione attendista. La Roma cercherà di cogliere l’attimo giusto per provare a colpire la difesa dei partenopei.

Juventus-Monza, orgoglio bianconero

La squadra di Allegri è reduce da una partita molto divertente, pareggiata per 3-3 in casa contro l’Atalanta, in quella che è stata la prima esibizione dopo la sentenza della penalizzazione di 15 punti. I bianconeri ora hanno tutto il girone di ritorno per cercare di recuperare terreno da chi sta davanti ma devono evitare passi falsi in gare come questa.

Il Monza a sua volta è reduce dal pareggio contro il Sassuolo e in classifica al momento ha solo una lunghezza in meno rispetto ai diretti avversari. La squadra di Palladino ha già battuto la Juve in questa stagione e ci proverà di nuovo ma in Coppa Italia l'ultima parola è stata della Juve.

Si può optare per l'1 fisso in questa occasione, la Juve vorrà riprendersi sul campo ciò che le è stato tolto fuori facendo leva sulle sue risorse tecniche e caratteriali.

Cremonese-Inter, cercasi continuità

Buona la prima per la Cremonese di Ballardini che dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia è riuscita a conquistare un punto anche sul campo del Bologna. I grigiorossi ora proveranno a rimanere imbattuti anche nella difficile gara casalinga contro l’Inter. I nerazzurri dopo aver vinto la Supercoppa contro il Milan hanno perso per 1-0 al Meazza contro l’Empoli. Lecito attendersi quindi una prova d’orgoglio da parte del club di Inzaghi. Ok il segno “2” al novantesimo.

