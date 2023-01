Serie A, il pronostico e le statistiche di Milan-Sassuolo

Il programma della 20ª giornata di campionato prevede la sfida tra il Milan e il Sassuolo . Il " Diavolo " nelle ultime due partite disputate non ha di certo reso felici i propri tifosi. La squadra allenata da Stefano Pioli dopo aver perso la Supercoppa italiana contro l' Inter (3-0) è uscita con le "ossa rotte" dal confronto in campionato con la Lazio (4-0).

L'undici rossonero ora torna a giocare al Meazza. Rafael Leao e compagni hanno sempre conquistato almeno un punto nelle precedenti cinque gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico. Nel dettaglio il Milan prima di pareggiare per 2-2 contro la Roma aveva battuto Juventus (2-0), Monza (4-1), Spezia (2-1) e Fiorentina (2-1).

Il Sassuolo è quart'ultimo in classifica e in trasferta con 6 reti all'attivo e 18 al passivo ha centrato il successo soltanto sul campo del Torino. Il club neroverde nelle restanti 9 gare esterne ha collezionato tre pareggi e sei sconfitte.

Il "ritardo" dei rossoneri al Meazza, scopri il pronostico

Per le quote questa dovrebbe essere la partita giusta per permettere al "Diavolo" di rialzare la testa. Il segno 1 al termine del secondo tempo si gioca mediamente a 1.50 mentre la doppia chance esterna vale circa 2.50.

Curiosità: il Milan nelle ultime cinque partite interne ha sempre realizzato un numero di gol pari, l'opzione "Dispari Casa" (rossoneri che segnano 1, 3, 5... reti) è in lavagna a 1.87.