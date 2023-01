Pronostico Audace Cerignola-Monopoli, padroni di casa favoriti

La 24ª giornata del girone C di Serie C si chiude con il posticipo tra Audace Cerignola e Monopoli. Padroni di casa con 4 punti in più in classifica rispetto agli ospiti (34 contro 30), reduci dall'importante vittoria casalinga sulla Juve Stabia. L'Audace è crollata sotto i colpi del Catanzaro (non è certo la prima a fare le spese dello strapotere della capolista) ma in casa è reduce da tre vittorie di fila contro Andria, Monterosi e Juve Stabia e parte con i favori del pronostico.