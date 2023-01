Pronostico Udinese-Verona, Hellas a caccia di gol alla Dacia Arena

Ogni turno di Serie A di regola ha il suo posticipo e anche la ventesima giornata non fa eccezione. Lunedì sera alla Dacia Arena si gioca Udinese-Verona, con l'Hellas a caccia di punti salvezza in trasferta (tre pareggi e sei ko finora) e l'Udinese che vuole concedere il bis dopo l'1-0 esterno alla Sampdoria.

Udinese-Verona, fai il tuo pronostico

Ecco cosa scommettere in Udinese-Verona

La vittoria a Marassi ha messo fine a una striscia di non-vittorie dell'Udinese che era in piedi da dieci turni. La squadra di Sottil vuole tornare a far gioire il suo pubblico, mancherà Deulofeu ma dovrebbe essere in prima fila Beto, il miglior marcatore dei friulani.

L'Hellas cerca la prima vittoria esterna per alimentare le speranze salvezza. Da segnalare che nelle sue nove trasferte solo contro l'Inter non è uscito il Multigol 2-3. Un dato di cui si può tener conto in sede di pronostico.

L'Udinese dal canto suo nelle ultime sei partite interne ha sempre subìto una o due reti. Se si ipotizza che uno scenario di questo tipo possa ripresentarsi alla Dacia Arena, l'opzione utile per le scommesse è il Multigol Ospite 1-2.