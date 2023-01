Pronostico Villarreal-Rayo, per le quote è sfida da segno 1

Il girone d'andata della Liga spagnola si chiude con il posticipo Villarreal-Rayo. Il Sottomarino Giallo vuole conquistare un posto in Europa, il Rayo misurare le sue reali ambizioni contro una squadra che poche settimane fa ha battuto 2-1 il Real Madrid di Ancelotti.

Villarreal-Rayo, fai il tuo pronostico

In casa il Villarreal è una macchina da punti

A questo punto del campionato lo scorso anno il Rayo era quarto con 30 punti, quattro in più rispetto ad oggi. Giudizio ancora positivo per i madridisti, che di recente nulla hanno potuto contro squadre come Betis e Real Sociedad.

Il Villarreal in casa fa registrare sei vittorie, un pari e un ko (col Maiorca). Squadra esperta e smaliziata quella di Setien, che nei secondi tempi esce spesso alla distanza e porta a casa l'intera posta.

Le quote vedono favorito il Villarreal a 1.70, chi non vuole sbilanciarsi può provare la combo 1X più Over 1,5 oppure l'esito Goal proposto a 1.85.