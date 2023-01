Tutti perdono, Gollo vince: presi PSG e Napoli e stasera si replica

Nell'articolo di ieri , Gollo aveva indicato GOAL e Over come le quote migliori da giocare in Napoli-Roma ma per chi ha avuto la pazienza di iscriversi al Canale Telegram , è arrivata anche la dritta del possibile Flop del PSG in casa con il Reims: tra i 4 risultati esatti più probabili c'era infatti l'1-1 dei parigini.

Non è stata una giornata facile per i fantagiocatori di tuttosport.fun ma, più in generale, non è stata una giornata con pronostici favorevoli agli appassionati: eppure l'algoritmo è riuscito ad infilare una quota a 12,00 nella serata di domenica.

Stasera soltanto 3 match analizzati: in Udinese-Verona, match da Multigoal 1-3, l'algoritmo vede 3 dei 4 risultati esatti più probabili sorridere ai padroni di casa: 1-0 // 2-0 // 1-1 // 2-1. Il match è da 1X+Under 3.5 ma la nostra redazione sfrutta l'elaborazione dei Cartellini Gialli per consigliare Over 2.5 Cartellini Ospite.

Ricapitolando: GOLLO 1X+Under 3.5 - Redazione sulla base dell'elaborazione di GOLLO: Over 2.5 Cartellini Ospite

