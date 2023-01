Scommesse Liga Portugal, le statistiche e le quote di Arouca-Benfica

In Portogallo c'è una sola squadra al comando, il Benfica allenato da Roger Schmidt è prima con 47 punti conquistati nelle prime 18 gare di campionato. Le " Aquile " al momento, con una gara disputata in più, vantano 7 lunghezze di vantaggio sul Braga (secondo) e 8 sul Porto (terzo).

Il Benfica nelle precedenti due sfide, entrambe giocate in trasferta, ha battuto prima il Santa Clara per 3-0 e poi il Ferreira per 2-0. Gonçalo Ramos e compagni ora si preparano a sfidare, sempre fuori casa, l'Arouca.

Le "Aquile" sembrano inarrestabili ma...

Le quote di questo incontro vedono le "Aquile" partire con i favori del pronostico, il segno 2 (uscito in 7 delle prime 9 trasferte del Benfica) è in lavagna solamente a 1.32 mentre la doppia chance 1X paga oltre 3.30.

La partita in programma al "Municipal de Arouca" però potrebbe non rivelarsi così del tutto a senso unico. L'Arouca con undici reti realizzate ha centrato il successo in quattro delle ultime cinque gare disputate davanti al proprio pubblico.

Nel dettaglio la compagine gialloblù ha prima conquistato l'intera posta in palio contro il Famalicao (4-1) e lo Sporting (1-0) e dopo aver perso contro il Rio Ave (1-0) è tornata subito a vincere nei successivi due match casalinghi disputati contro l'Estoril (2-0) e la Portimonense (4-0). Con un pizzico di coraggio si può provare il Multigol Casa 1-2 proposto mediamente a 1.85.