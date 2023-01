Coppa Italia, ecco il pronostico e le quote di Fiorentina-Torino

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia prevede il confronto tra la Fiorentina e il Torino . La vincente di questo incontro andrà ad affrontare in semifinale la vincente di Roma-Cremonese .

La "Viola" giunge all'appuntamento con i granata dopo aver eliminato la Sampdoria con un gol di Antonin Barak (1-0). Il cammino del "Toro" in questa competizione invece ha avuto inizio il 6 agosto scorso al "Renzo Barbera" di Palermo. La compagine allenata da Ivan Juric dopo aver eliminato i rosanero con un netto 3-0 non si è più fermata presentandosi così al "Franchi" con alle spalle anche i successi ottenuti contro Cittadella (4-0) e Milan (1-0).

Fai ora i tuoi pronostici!

Granata ancora a segno?

L'ultimo Fiorentina-Torino andato in scena a Firenze risale al 21 gennaio scorso ed è terminato con la vittoria da parte della squadra ospite per 1-0. Il riscatto dei "Viola" è in lavagna a 2.05 mentre la possibilità che Sanabria e compagni riescano a battere nuovamente la Fiorentina si gioca mediamente a 3.80.

Il Torino nelle precedenti 4 trasferte disputate ha sempre segnato una o due reti, il Multigol Ospite 1-2 moltiplica la posta per circa 1.65.