Pronostico Betis-Barcellona, ecco un esito da provare

Mercoledì si recupera Betis-Barcellona, match valido per la diciassettesima giornata di Liga. Gli andalusi inseguono un piazzamento in Europa mentre i catalani vogliono andare provvisoriamente a +8 sul Real Madrid.

Betis-Barcellona, fai il tuo pronostico

Betis all'assalto del bunker blaugrana

Le due squadre si sono affrontate in Supercoppa di Spagna lo scorso 12 gennaio e al 90' il match terminò sull'1-1. Storicamente è un incontro che regala gol ed emozioni, non si può tuttavia ignorare che il Barcellona quest'anno subisca pochi gol (appena 6 in 18 giornate di Liga) e sia reduce da tre partite vinte "di corto muso", per 1-0.

Il Betis pure ha alle spalle un successo striminzito, in casa del Getafe. Al Benito Villamarin di Siviglia non vince dal 16 ottobre, 3-1 all'Almeria ma può dar fastidio alla capolista della Liga.

Le quote spingono il Barcellona di Xavi alla vittoria ma vale la pena provare un meglio pagato (1.90) esito Goal.