Montpellier-Psg, le quote e il pronostico del match

La compagine arancioblù dopo aver battuto l'Auxerre allo "Stade de l'Abbé-Deschamps" per 2-0 occupa il sest'ultimo posto in classifica con 20 punti conquistati nelle prime 20 giornate del torneo. Il Psg dal canto suo si trova in vetta con 48 punti ma nelle precedenti due gare esterne di campionato ha fatto registrare due sconfitte contro il Lens (3-1) e il Rennes (1-0).

Fai ora i tuoi pronostici!

Per le quote il Psg parte ancora favorito

Il "periodo di crisi" che sta attraversando la capolista del campionato francese non sembra influire più di tanto sull'andamento delle quote dell'incontro. Il segno 2 si gioca solamente a 1.30 mentre la doppia chance 1X vale mediamente 3.35.

Il Psg che si presenta allo "Stade de la Mosson" è una squadra che in trasferta non ha ancora mai terminato un incontro con esattamente due reti al triplice fischio dell'arbitro. La compagine parigina inoltre non ha mai segnato più di tre reti nelle precedenti 8 gare esterne di campionato. Con Marco Verratti out per squalifica si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-3.