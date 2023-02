Real Madrid-Valencia, il pronostico probabile e la "sorpresa"

Acque agitate in casa Valencia per i risultati che non arrivano e il divorzio del club da Gattuso, che lascia la sua (ex) squadra a +1 sulla zona retrocessione. Nel recupero della diciassettesima giornata di Liga Cavani e compagni affrontano al Bernabeu il Real Madrid di Ancelotti, reduce dal pari interno (0-0) con la Real Sociedad.