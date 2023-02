Pronostici Serie B, quote equilibrate in Modena-Cagliari

Il weekend cadetto inizia al Braglia dove Modena e Cagliari daranno vita a un confronto importante in chiave playoff. I sardi hanno 32 punti contro i 28 degli emiliani, sconfitti 2-1 dalla Ternana per via - a detta di mister Tesser - di un approccio sbagliato al match. Il Cagliari invece ha conquistato 10 punti nelle ultime quattro giornate e Ranieri non vuole fermarsi sul più bello.