Bundesliga, il pronostico di Augsburg-Leverkusen

Il programma della 19ª giornata di Bundesliga si apre alla WWK Arena di Augsburg . In questo stadio la squadra allenata da Enrico Maassen proverà a conquistare punti fondamentali in chiave salvezza contro un Leverkusen che naviga tranquillo nella parte centrale della classifica.

Per l'Augsburg fermare la compagine di Xabi Alonso non sarà di certo un'impresa semplice ma se si analizzano le statistiche delle due squadre si notano dei dati che possono far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa.

Le statistiche delle due squadre in campo

Il ruolino di marcia esterno del Leverkusen recita soltanto tre vittorie (di cui due arrivate nelle precedenti due trasferte di campionato contro M'gladbach e Colonia) un pareggio e ben quattro sconfitte. In queste otto gare Moussa Diaby e compagni hanno incassato mediamente 2,25 reti a partita.

L'Augsburg nei primi nove match di campionato disputati alla WWK Arena ha fatto registrare solamente due successi ma uno di questi è arrivato contro il temibile Bayern (1-0) di Julian Nagelsmann. Da sottolineare che la capolista della Bundesliga nelle restanti otto trasferte di campionato ha sempre conquistato almeno un punto (5 vittorie e 3 pareggi).

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al girone d'andata (13 agosto 2022), la sfida disputata alla BayArena è terminata 2-1 in favore dell'Augsburg. Per le quote il Leverkusen parte favorito a 1.80 ma occhio a non escludere il pareggio visto che entrambe le compagini "ritardano" il segno X in campionato rispettivamente da 4 e 7 giornate di fila. Il Goal moltiplica la posta mediamente per 1.60.