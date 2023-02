Liga, ecco il pronostico di Athletic Bilbao-Cadice

Ad Athletic Bilbao e Cadice spetta il compito di aprire le danze della 20ª giornata di Liga . I baschi sono reduci dalla sconfitta subita per 1-0 sul campo del Celta Vigo , un risultato che ha dato seguito a una serie di risultati negativi iniziata il 14 gennaio nella tana della Real Sociedad (3-1) e proseguita nel match successivo disputato in casa contro il Real Madrid (0-2).

Il Cadice ha bisogno di far punti per allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione. La compagine gialloblù nelle precedenti cinque gare di campionato ha perso soltanto sul campo del Siviglia mentre nelle restanti 4 partite ha fatto registrare due vittorie (2-0 in casa con il Maiorca e 1-0 al "Mestalla" con il Valencia) e due pareggi (entrambi in casa per 1-1 contro Elche e Almeria).

Poche reti in vista

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dell'Athletic Bilbao, il segno 1 vale solamente 1.45 mentre la doppia chance esterna si gioca a circa 2.75. Poche reti nell'aria, i baschi hanno segnato soltanto 12 reti nelle prime 10 casalinghe mentre il Cadice in trasferta vanta soltanto 5 gol all'attivo. Possibile l'Under 2,5 al termine del secondo tempo di gioco.