Pronostico Pisa-Sudtirol, le quote sorridono ai toscani

Come tradizione vuole il programma del sabato pomeriggio è ricco di Serie B . Tra le gare con fischio d'inizio alle ore 14 spicca Pisa-Sudtirol , importante in chiave playoff . I toscani hanno 31 punti, 4 in meno rispetto alla squadra di Bisoli che contro la Reggina (battuta 2-1) ha infilato la terza vittoria consecutiva alzando l'asticella dei suoi obiettivi stagionali.

Pisa-Sudtirol, fai il tuo pronostico

Pisa favorito, ecco una "doppia possibilità" da provare

Nel 2023 il Pisa non ha ancora vinto (un ko e due pareggi) ma la squadra è sempre sul pezzo e nell'ultima giornata ha imposto il pareggio al Genoa di Gilardino (0-0). Così facendo, i toscani sono stati i primi in cadetteria a raggiungere la "doppia cifra" in materia di segni X all'attivo: 10, di cui ben 9 parziali/finali X/X.

Il Sudtirol, restando in tema di statistiche sugli esiti legati alle scommesse, è tornato ad abbracciare il Goal dopo sei No Goal consecutivi. Insieme al Frosinone, il Sudtirol è rimasta l'unica compagine a non aver ancora mai collezionato la somma gol maggiore di 4.

Dalle statistiche alle quote. Il Pisa parte favorito, a 1.95 di media, per la conquista dei tre punti mentre il Sudtirol è bancato vincente a 4 volte la posta. Il pareggio, che in casa il Pisa non centra dall'8 ottobre (0-0 col Parma), si gioca a 3.30.

Di certo se uscisse fuori una X non si potrebbe gridare allo scandalo. Interessante l'opzione "Chancemix" X o Goal a quota 1.68.