Pronostico Roma-Empoli, ecco una "doppia possibilità"

Il caso Zaniolo , il ko deludente col Napoli e quello inaspettato con la Cremonese che è costato l'addio al primo obiettivo stagionale: la Coppa Italia . Perioco complicato per la Roma di Mourinho , chiamata a rialzarsi in Serie A (21ª giornata) contro l' Empoli , all'Olimpico, sabato 4 febbraio alle 18. I toscani sono imbattuti da sei giornate di fila, miglior striscia da inizio stagione. Un problema in più per Dybala e compagni.

Roma-Empoli, fai il tuo pronostico

Statistiche e quote del match dell'Olimpico

La Roma non può prescindere dai suoi giocatori migliori, la Joya su tutti, e non può permettersi cali di tensione come quello accusato contro la Cremonese in Coppa Italia. A Napoli è mancato solo il risultato ma la prestazione lasciava ben sperare, poi il patatrack contro i Ballardini boys.

Le statistiche dicono che la Roma in campionato ha segnato più di due reti solo contro Monza e Verona. All'Olimpico l'Under 2,5 si è sempre fatto vedere nelle ultime 5 partite giocate dai giallorossi che "inseguono" ancora il primo Over 3,5 davanti al loro pubblico: già, finora 9 partite e altrettanti Under 3,5.

L'Empoli, che al Castellani disputò un buon match pur perdendo 2-1 contro la Roma, in trasferta non ha ancora mai fatto registrare la somma gol 3.

Dalle statistiche alle quote. Cplay e Begamestar propongono l'1 finale a 1.49, il pareggio a 4.30 e il segno 2 a 6.82. L'offerta per il segno 1 è praticamente identica su Better e GoldBet: pari a 1.48 volte la posta. Il segno X vale 4.20 mentre il 2 toscano è in lavagna a 7.35.

Con la Roma in campo l'Over 2,5 non è certo in cassaforte, almeno tre reti al 90' sono proposte a 1.90 mentre l'Under 2,5 paga 1.80. Da segnalare la "doppia possibilità" Goal o Over 2,5 a quota 1.57.