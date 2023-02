Il pronostico del derby Inter-Milan, ecco cosa consiglia Pengwin

La scorsa settimana il Pengwin ha centrato l'80% dei pronostici sulle partite di Serie A , inquadrando in maniera esemplare la sfida Napoli-Roma con un'analisi che portava dritta alla scelta della combo 1X+Under 3,5 (2-1 il risultato finale per la squadra di Spalletti ). Non c'è da sorprendersi del resto visto che l'abilità e la passione del tipster sono sotto gli occhi di tutti. I numeri non vogliono dire tutto nella vita... ma qualcosa sì: sul suo profilo Instagram lo seguono circa 820 mila followers , pronti a ricevere nuove indicazioni in vista delle partite della 21ª giornata di Serie A .

Inter-Milan, un derby pesantissimo

Alle ore 20.45 domenica sera andrà in scena il derby della Madonnina, con le due squadre che hanno assolutamente bisogno dei 3 punti. I nerazzurri dopo la sorprendente sconfitta contro l’Empoli sono riusciti a ribaltare la gara contro la Cremonese e a battere di misura l’Atalanta per guadagnarsi la semifinale di Coppa Italia. Due settimane dopo la vittoria nella Supercoppa, Simone Inzaghi spera bissare il trionfo ottenuto in Arabia per andare a più 5 in classifica sui cugini. Il tecnico per la sfida potrebbe ritrovare sia Handanovic che Brozovic, entrambi però dovrebbero partire dalla panchina.

I rossoneri dopo la vittoria di Salerno stanno vivendo un 2023 da incubo, con sconfitte pesanti che hanno creato non pochi malumori all’ambiente e alla tifoseria. Il mercato non ha portato rinforzi a Pioli e non va dimenticato che tra due settimane il Milan sarà impegnato nell’andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Pioli spera in una reazione d’orgoglio dei suoi ragazzi e dovrebbe optare ancora per Tatarusanu tra i pali, con Kjaer e Kalulu a protezione. Con l’assenza di Bennacer il centrocampo passerebbe a 3: Krunic, Tonali e Pobega al momento gli indicati.

Per questa sfida il consiglio è di optare per l'esito Goal, visto che nessuna delle due squadre sembra troppo solida in difesa: fiducia quindi agli attacchi dato che Inter e Milan sono rispettivamente la seconda e la quarta squadra per reti segnate con una media di 2 a gara.

Salernitana-Juve, segno 2 per risalire

La Salernitana dopo la pesante sconfitta contro la Dea, costata l’esonero poi revocato a Nicola, e quella nel derby contro il Napoli, è tornata a sommare i 3 punti nella sfida della settimana scorsa contro il Lecce. Il gruppo si trova al momento in 14ª posizione e una vittoria gli permetterebbe addirittura di superare in classifica i bianconeri.

La Juve dopo la brutta sconfitta contro il Monza si è rifatta battendo la Lazio e raggiungendo la semifinale di Coppa Italia. Abbastanza discusse le parole di Allegri che ha dichiarato che quello di martedì sarà uno scontro diretto ma, classifica alla mano, tutti i torti non li ha. Servirà quindi la miglior Juve per prendersi i 3 punti, con il tecnico che tra l’altro ha finalmente ritrovato Vlahovic dal primo minuto.

Per questa sfida optiamo per un 2 fisso dei bianconeri, tecnicamente superiori e oltretutto feriti nell’orgoglio per tutto ciò che sta succedendo fuori dal campo.

Sassuolo-Atalanta, ritmi alti e bel gioco

Il Sassuolo dopo una prima parte di stagione in netta flessione sembra aver ripreso un minimo il bandolo della matassa e arriva a questa sfida dopo il roboante 5-2 inflitto al Milan a San Siro. La squadra neroverde rimane comunque nei bassifondi della graduatoria e deve macinare altri punti per evitare qualsiasi tipo di complicazione.

L'Atalanta dopo un periodo davvero ottimo sotto il profilo dei risultati è stata eliminati ai quarti di Coppa Italia contro l’Inter. Nerazzurri che comunque restano al momento al quarto posto e con le milanesi impegnate nel derby avranno l’opportunità di allungare.

Per questa ragione si può provare la combo X2+Over 1.5 in una gara che ci si aspetta frizzante e ricca di emozioni ma che l’Atalanta non dovrebbe perdere.

