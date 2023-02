Scommesse Serie A, il pronostico di Fiorentina-Bologna

La Fiorentina dopo aver strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia ( Torino battuto per 2-1 al " Franchi ") si prepara a ricevere il Bologna . La " Viola " nell'ultima partita disputata in campionato ha pareggiato per 1-1 sul campo della Lazio mentre la compagine allenata da Thiago Motta è reduce dal successo interno contro lo Spezia (2-0), una vittoria che ha permesso ai felsinei di centrare il terzo risultato utile consecutivo.

Possibile il Goal al "Franchi"

La compagine rossoblù al momento con 21 reti al passivo vanta una delle peggiori difese esterne del torneo, il Bologna infatti in trasferta è riuscito a collezionare soltanto 7 punti (2 vittorie e 1 pareggio) in 9 gare.

La Fiorentina in casa viaggia a una media di 1,4 gol segnati e 1,5 gol subiti a partita, il segno 1 è in lavagna a 1.85 ma non si può escludere il Goal (esito centrato dal Bologna in ben 6 trasferte) proposto a circa 1.90. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 2.05.