Monza-Sampdoria, pronostico sull'Under/Over e occhio alla combo

Monza-Sampdoria è un match dal pronostico favorevole ai brianzoli, a caccia di punti per migliorare la loro posizione in classifica . I ragazzi di Stankovic stanno mettendo in campo l'orgoglio, flirtano con i punti ma non riescono a portare a casa nulla. Lunedì 6 febbraio alle 20.45 le due squadre si affrontano all' U-Power Stadium : ecco alcuni dati che possono rivelarsi utili per le scommesse .

Almeno tre reti totali? La quota è conveniente

Tre pareggi e altrettante vittorie nelle ultime sei giornate: è senza dubbio il periodo più florido per il Monza, che all'andata è passato a Marassi con un perentorio 3-0. A segno anche l'ex, Gianluca Caprari (specializzato in super gol).

La Samp viene da quattro sconfitte di fila, in queste partite (specie contro l'Udinese) ha creato e sprecato tanto. Non è da escludere che a Monza i blucerchiati possano ritrovare il gol perduto.

I brianzoli come detto hanno le quote dalla loro parte, l'1 vale circa 1.80 mentre sale a 4.50 l'offerta per il 2 ligure. Il pronostico? La suggestione Over 2,5 è in lavagna a 2.10 mentre la combo 1X più Over 1,5 (Monza imbattuto e almeno due reti in partita) paga 1.62.