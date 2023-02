Pronostico Avellino-Crotone, pitagorici favoriti al Partenio-Lombardi

Girone C di Serie C , il posticipo della 26ª giornata va in scena al Partenio-Lombardi . L' Avellino , reduce dal primo successo del 2023 al Viviani di Potenza , ospita il lanciatissimo Crotone . I ragazzi allenati da Lerda hanno vinto 2-1 al Menti contro la Juve Stabia , match condizionato dall' espulsione di Caldore all'8' minuto ma con le Vespe comunque in grado di mettere in difficoltà i pitagorici .

Avellino-Crotone, fai il tuo pronostico

Quota elevata per il segno 2

Nelle fila dell'Avellino è stato subito decisivo il bomber Marconi, che a Potenza ha messo a segno una doppietta. Il Crotone al Menti ha inanellato il 13° risultato utile consecutivo, lasciando scritto il "2" nella casella delle sconfitte in campionato: entrambe in trasferta, contro Foggia e Catanzaro (chi altrimenti).

I Lupi confidano nel fattore campo, da segnalare che in casa hanno concesso solo 5 reti in 12 partite ai loro avversari e in questo ciclo di gare solo Messina e Catanzaro hanno segnato almeno un gol agli irpini prima del riposo.

Per le quote il Crotone è favorito a 2.25, l'Avellino è bancato vincente a 3.50 (di media). Se le 16 reti incassate in 13 trasferte dai pitagorici hanno un peso, ecco allora che la scelta del Multigol Casa 1-2 (o in alternativa dell'esito Goal) può avere una sua logica.