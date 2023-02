Sheffield Utd-Wrexham, per le quote è match da segno 1

Al Bramall Lane lo Sheffield Utd cerca il pass per gli ottavi di FA Cup contro il Wrexham , compagine che milita in quinta divisione inglese. “ The Blades ” si sono salvate per miracolo segnando al 95’, con John Egan , il gol del 3-3 che rende possibile questo “ replay ”.

Sheffield Utd-Wrexham, fai il tuo pronostico

A campi invertiti uno spettacolare 3-3, adesso...

Sheffield Utd secondo in classifica in Championship (Serie b inglese), Wrexham secondo in National League (quinta serie) ma in partita secca chiunque può ribaltare i favori del pronostico specie in FA Cup.

Da segnalare che il Wrexham è imbattuto al 90’ addirittura dal 4 ottobre, ko in campionato per 1-0 sul campo del Notts County. Non solo, gli estimatori del Wrexham potrebbero aumentare visto che in questa FA Cup ha già battuto per 4-3 una squadra che milita in Championship, il Coventry.

Per le quote è lo Sheffield a partire favorito in una gara che si preannuncia frizzante, da “Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo”.