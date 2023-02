Estoril-Boavista, il pronostico: quota interessante per l'X primo tempo

Mercoledì 9 febbraio alle 19 si recupera Estoril-Boavista , match della 14ª giornata di Liga Portugal , la massima serie portoghese. Periodo critico per i padroni di casa che hanno perso quattro delle ultime cinque partite e sono a +4 sul terz'ultimo posto. Meglio il Boavista che naviga tranquillo a metà classifica e anzi, con uno sforzo in più può anche pensare di avvicinarsi alle piazze che valgono un posto in Conference League .

Estoril-Boavista, fai il tuo pronostico

Estoril abbonato a No Goal e Under 2,5

L'Estoril non fa mistero del suo gradimento per gli esiti Under 2,5 e No Goal, centrati in combo nelle ultime cinque giornate. Il dato che più colpisce però è un altro ed è relativo ai primi tempi. Solo due volte in diciotto partite (e sempre in trasferta) l'Estoril ha collezionato l'X primo tempo. Il Boavista invece in sette occasioni è andato al riposo con un risultato di parità.

La sfida sulla carta si preannuncia a dir poco equilibrata, l'1 al 90' vale 2.45 mentre il 2 paga 2.90. Si può provare l'X primo tempo in controtendenza, a quota 2.05. Oppure, orientarsi sull'opzione Multichance X primo tempo o X finale a 1.50. L'Estoril non divide la posta da sette giornate consecutive...