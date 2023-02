Pronostici Taça de Portugal, il Benfica di Joao Mario sfida il Braga

Dalla stagione 2016/17 il Benfica non fa sua la Taça de Portugal , coppa che le Aquile di Lisbona a maggior ragione vorranno mettere in bacheca. Per conquistare le semifinali , però, Joao Mario e compagni dovranno superare il Braga . Ovvero, l'unica formazione che in campionato è stata capace di battere la squadra allenata dal tedesco Schmidt .

Braga-Benfica, fai il tuo pronostico

Il Braga è allergico al pareggio



Il Benfica torna dunque sul luogo del delitto, all'Estadio Municipal de Braga dove ha chiuso malissimo il 2022 perdendo 3-0 con doppietta del nazionale Ricardo Horta. Sia prima che dopo il Benfica non ha praticamente mai sbagliato un colpo, nel 2023 tra campionato e coppa nazionale ha messo insieme 6 vittorie e un pareggio, contro lo Sporting Lisbona.

Voto alto anche per il Braga, squadra votata all'attacco e dunque all'Over 2,5. Ciò che non si vede quasi mai con Horta e soci in campo, invece, è il pareggio. Nelle 32 gare ufficiali disputate in stagione, il Braga ha diviso la posta al debutto in campionato con lo Sporting (3-3) e in Europa League contro il Saint-Gilloise (altro 3-3). Poi stop.

Per le quote il Benfica è favorito in questa gara (secca), il segno 2 al 90' vale 1.95 mentre l'1 fa salire il premio a 3.60. Sulla carta probabili Goal e Over 2,5, la sensazione è che il Benfica non si farà battere di nuovo. Da provare la combo X2+Over 1,5 oppure la X2+Multigol 2-5.