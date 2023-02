Pronostici Bundesliga, Wolfsburg favorito sullo Schalke di Yoshida

Veltins Arena di Gelsenkirchen, è qui che prende il via la 20ª giornata di Bundesliga. Il fanalino di coda Schalke, con 11 punti ottenuti nelle prime 19 partite, ospita il Wolfsburg che è al settimo posto a -5 dal Friburgo. Divario netto in classifica, non abissale in lavagna: il 2 si gioca a 1.95, pareggio e segno 1 si giocano mediamente a 3.60.