Pronostico Nizza-Ajaccio, le quote pendono dalla parte delle "Aquile"

Il Nizza parte favorito, scopri il pronostico

Il ruolino di marcia interno del Nizza parla in maniera molto chiara, Terem Moffi e compagni non hanno mai perso nelle ultime 6 gare disputate in casa. Le quote pendono tutte dalla parte dei rossoneri, il segno 1 in lavagna a circa 1.57 non sembra in discussione. La possibilità che il Nizza, reduce dal 3-1 inflitto al Marsiglia, riesca a segnare almeno due reti all'Ajaccio è offerta a 1.80.