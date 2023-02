Festival di Sanremo, ecco i favoriti secondo le quote

Tre serate del Festival di Sanremo in archivio e col passare dei giorni la domanda si fa sempre più insistente: chi sarà il cantante vincitore della kermesse canora? La classifica generale incorona al momento Marco Mengoni ma a detta di Amadeus i primi in graduatoria sono vicinissimi e tutto può ancora cambiare.

Mengoni favorito, sorpresa Mr. Rain

Il Festival di Sanremo è un evento che scatena la fantasia dei bookie. Davvero tante le tipologie di scommessa disponibili, a partire ovviamente dalla "regina": Vincente Sanremo.

Come detto Marco Mengoni, leader per giuria demoscopica e sala stampa, guarda tutti dall'alto mentre Ultimo, il preferito secondo il Televoto, è secondo in classifica.

Cosa dicono le quote? Marco Mengoni è bancato vincitore a 1.50 mentre il trionfo di Ultimo renderebbe 4.50 volte la posta.

Tra i due litiganti occhio a Mr. Rain, forse la vera sorpresa di questa edizione. Gli allibratori credono che il rapper, in compagnia della sua speciale band di giovanissimi "Supereroi", possa salire addirittura sul gradino più alto del podio. Tale ipotesi è in lavagna a 3.50.