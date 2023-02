Pronostico Lecce-Roma, le statistiche delle due squadre

Per la Roma di José Mourinho la sfida in programma sul campo del Lecce precede di pochi giorni la trasferta europea di Salisburgo. Lorenzo Pellegrini e compagni in questo incontro avranno il compito di difendere il terzo posto, una posizione conquistata la scorsa settimana grazie alla vittoria ottenuta allo stadio Olimpico contro l'Empoli (2-0).