Serie A, ecco il pronostico e le quote di Lazio-Atalanta

Il programma della 22ª giornata di Serie A mette a confronto la Lazio e l' Atalanta . Entrambe le compagini non possono di certo ritenersi soddisfatte dei risultati fatti registrare la scorsa settimana, i biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci dal pareggio ottenuto sul campo del Verona (1-1) mentre la " Dea " è uscita sconfitta dal " Mapei Stadium " per 1-0.

Allo stadio Olimpico il match mette in palio tre punti importanti in ottica Champions League. Ciro Immobile e compagni in casa vantano lo stesso ruolino di marcia esterno dei bergamaschi (6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Le due squadre si differenziano, seppur di poco, in materia di gol segnati e subiti (21/10 la Lazio, 18/11 l'Atalanta).

Biancocelesti leggermente favoriti

Gasperini dovrà fare a meno di Luis Muriel e Joakim Maehle squalificati. Le quote pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 si gioca a circa 2.35 mentre il "2" mediamente moltiplica per tre una qualsiasi puntata. Nel girone d'andata i biancocelesti riuscirono ad imporsi per 2-0, in questa partita la "combo" 1X+Over 1,5 è offerta a 1.72.

Curiosità: la Lazio davanti al proprio pubblico in campionato non centra il cluster "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" dalla 6ª giornata. Una tale eventualità renderebbe 3.95 volte la posta.