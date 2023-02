Lecce-Roma: per Gollo c'è una quota sbagliata

Nei primi tempi fuori casa, la Roma vale il Lecce: infatti, l'undici di Mou dopo 11 match sarebbe a 13 punti mentre il Lecce, nei primi tempi in casa, dopo 10 match disputati sarebbe a 12 punti con 8 GF e 8 subiti (6-7 per la Roma con -1).

Nel mix degli altri dati statistici raccolti da Gollo anche rispetto a formazioni e stato di forma, ci attendiamo 0,69 goal del Lecce e 0,65 della Roma con Over 0,5 1°Tempo che vale quota 1,35: se lo trovate ad una quota superiore, si può giocare.

Per via della maggiore facilità del Lecce ad andare in Gol nei primi tempi soprattutto quando gioca in casa, paradossalmente la quota dell'Over 0,5 2° Tempo vale per Gollo più che quella del primo tempo e cioè 1,46.

Il Segno 1 primo tempo vale 3,20, il Segno X 2,54 e il Segno 2 3,40 (stime di Gollo)

Nel secondo tempo la partita cambia e il segno 1 relativo solo al risultato del 2°tempo vale 7,62, il segno X vale 2,48 e il segno 2 scende a 2,15 (stime di Gollo)

Ecco che il nostro algoritmo ci sta descrivendo un andamento preciso della partita consentendoci di avvicinarci solo a quote interessanti seguendo però un'analisi ben precisa.

La media dei bookmaker italiani paga 1,57 volte l'Over 0,5 1° Tempo mentre per Gollo vale 1,35.

Nel secondo tempo, i bookmaker stimano la possibilità che venga segnato almeno 1 gol a 1,35 mentre Gollo la stima a 1,46.

Il pronostico del match è X2+Under 3.5 che però non è la quota migliore.

L'algoritmo ci dice X2+Under 3.5 ma anche che la quota più conveniente da giocare o Over 0,5 1°T.

