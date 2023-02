Pronostici Serie A, Bologna-Monza promette spettacolo

È una sfida che promette spettacolo quella in programma allo stadio " Renato Dall'Ara ", dopo aver analizzato la classifica si può di certo affermare che sia il Bologna (+15 sulla zona retrocessione) che il Monza (+12 sul Verona terz'ultimo) scenderanno in campo per provare a vincere dato che un'eventuale sconfitta verrebbe "digerita" facilmente da entrambe le squadre.

La compagine allenata da Thiago Motta con 7 gol realizzati e 3 subiti è riuscita a conquistare 10 punti nelle precedenti 4 giornate di campionato. Il Monza di Raffaele Palladino invece non ha mai perso nelle ultime 7 gare disputate, i brianzoli con 14 reti all'attivo e 8 al passivo sono reduci da 3 vittorie e 4 pareggi (l'ultima sconfitta risale alla 14ª giornata sul campo della Lazio).

Le statistiche delle due squadre in campo

Le quote di questo match pendono leggermente dalla parte dei rossoblù, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro paga 2.20 mentre il "2" è proposto a circa 3.40. Il Bologna nelle prime 11 gare interne di campionato ha sempre chiuso i suoi incontri con un numero di reti compreso fra 1 e 3. La possibilità che al Riccardo Orsolini e compagni facciano registrare per la 12° volta il Multigol 1-3 al "Renato Dall'Ara" è in lavagna a 1.37, l'Over 3,5 in controtendenza invece moltiplica la posta per 3.65.

Da segnalare inoltre che con il Monza in campo nelle precedenti 5 giornate del torneo non si è mai visto l'1 primo tempo. Il segno 1 all'intervallo si gioca mediamente a 2.90 mentre l'Over 0,5 Casa primo tempo è offerto invece a 1.70.