Scommesse Sampdoria-Inter, Inzaghi favorito contro Stankovic

Partita speciale per Dejan Stankovic, ex leone nerazzurro che ritrova da avversario l'Inter nella partita che chiude la 22ª giornata di Serie A. La sua Sampdoria ha bisogno di vincere per sentirsi viva e coinvolta nel progetto salvezza ma l'Inter di Simone Inzaghi, in corsa per la Champions, non vuole commettere errori a Marassi.