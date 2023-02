Pronostico Psg-Bayern, migliori quote per le scommesse

Il giorno di San Valentino festeggiano anche gli innamorati del grande calcio. Al Parco dei Principi si gioca Psg-Bayern, match valido per l'andata degli ottavi di finale.

Psg-Bayern, fai il tuo pronostico

I consigli: Multigol e Multichance

Di fronte le due capolista di Ligue 1 e Bundesliga, pur con qualche difficoltà trovata lunga il percorso. Il Paris è reduce dal ko col Monaco, preceduto da quello col Marsiglia in Coppa di Francia.

Il Bayern ha sì perso un solo match ufficiale in stagione (contro l'Augsburg in Bundesliga) ma soprattutto nelle prime gare di inizio anno ha faticato non poco. Nessun problema invece nella fase a gironi, con gruppo vinto a punteggio pieno staccando Inter e Barcellona.

Problemi in vista dunque per il PSG visto che le sue stelle vanno e vengono dall'infermeria. Il Bayern Monaco ha le quote dalla sua parte, il 2 vale 2.25 mentre l'1 si gioca a 2.80.

Partita che dovrebbe regalare da due a quattro reti totali, il Multigol 2-4 è il primo esito consigliato. Meno "scontata" l'opzione Multichance X primo tempo o X finale.