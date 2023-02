Burnley-Watford, ecco il pronostico del match

Se in Premier c'è una squadra che si appresta a sfidare il Milan in Champions League in Championship ce ne sono tante altre che si preparano a scendere in campo per dare inizio alla 32ª giornata di campionato. Al " Turf Moor " è giunto il momento di assistere alla sfida tra il Burnley , capolista con 68 punti conquistati, e il Watford , sesto a quota 46 (da notare che gli " Hornets " hanno disputato anche un match in più).

La squadra allenata da Vincent Kompany, retrocessa al termine della scorsa stagione, sta dimostrando con il passare delle gironate di trovarsi in Championship per pur caso, i "Clarets" hanno 7 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici e con 61 gol all'attivo vantano di gran lunga il miglior attacco del torneo. Il Burnley (20 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte in campionato) non ha ancora mai perso davanti al proprio pubblico, Nathan Tella e compagni in casa con 35 reti all'attivo e 12 al passivo hanno fatto registrare ben 12 vittorie e 4 pareggi.

Andamento piuttosto altalenante per il Watford in trasferta. La compagine giallorossa lontano dai lidi amici è riuscita a conquistare i tre punti soltanto in 5 occasioni mentre nelle restanti 11 gare esterne disputate ha fatto registrare 6 pareggi e 5 sconfitte.

Fai ora i tuoi pronostici!

Parola ai numeri delle due squadre in campo

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Burnley, il segno 1 paga mediamente 1.70 mentre il "2" si gioca a circa 4.95. I primi della classe nelle precedenti 11 partite ufficiali disputate al "Turf Moor" hanno sempre segnato un numero di reti compreso tra 1 e 3. Il Watford invece ha realizzato 16 gol in 16 trasferte quindi volendo dare un pizzico di fiducia ai giallorossi si può provare la "combo" Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 1-2 al termine del secondo tempo (a 2.45). Per i meno audaci c'è l'accoppiata 1+Under 4,5 a 1.90.