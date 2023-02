Champions League, il pronostico di Club Brugge-Benfica

Si torna a giocare in Champions League e il Benfica di Roger Schmidt , capolista della Liga Portugal con 53 punti conquistati in 20 partite, sembra pronto per sfidare il Club Brugge al " Jan Breydel Stadion ".

Il cammino europeo delle "Aquile" di Lisbona è iniziato il 2 agosto scorso con la schiacciante vittoria ottenuta in casa contro il Midtylland (4-1), eliminati i danesi (battuti al ritorno per 3-1) il Benfica si è qualificato alla fase a gironi grazie a un complessivo 5-0 inflitto alla Dynamo Kiev. I portoghesi hanno continuato a stupire anche nel gruppo H (contro squadre del calibro di Psg e Juventus), girone chiuso poi in prima posizione grazie ai 16 punti conquistati (4 vittorie e 2 pareggi) nelle 6 sfide disputate.

Il Club Brugge (3 successi, 2 pareggi e 1 sconfitta nel gruppo B) si presenta all'appuntamento con il Benfica dopo aver conquistato solanto 5 punti nelle precedenti 5 gare di campionato disputate in casa (5 pareggi con 8 gol fatti e 8 subiti).

Le "Aquile" partono favorite

Per le quote sembrano esserci pochi dubbi, visto lo stato di forma della squadra belga è lecito aspettarsi una prestazione convincente da parte del Benfica. Il segno 2 al novantesimo moltiplica la posta per 1.90 ma per non correre troppi rischi (il Club Brugge in casa nella fase a gironi ha perso soltanto contro il Porto) si può provare o il Multigol Ospite 1-2 (a 1.60) o la "combo" X2+Over 1,5 (a 1.55).