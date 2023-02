Pronostico Arsenal-Manchester City, ecco quanto paga l'X primo tempo

Non solo Champions, il palinsesto di metà settimana propone un incontro di Premier League... e che incontro! A Londra l'Arsenal riceve il Manchester City nel recupero della 12ª giornata. In FA Cup ha avuto ragione la squadra di Guardiola per 1-0, i Citizens puntano al "bis" per agganciare i Gunners (che però hanno giocato una partita in meno rispetto ai rivali) in vetta alla classifica.