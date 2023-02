Pronostico Real Madrid-Elche, Ancelotti sfida l'ultima della classe

Real Madrid-Elche è il match che chiude la ventunesima giornata di Liga e si gioca di mercoledì perché i Blancos sono reduci dall'impegno nel Mondiale per club (vinto dalla squadra di Ancelotti in finale contro l'Al Hilal). Sarà l'occasione di celebrare il trionfo dei campioni del mondo per poi concentrarsi su un impegno da vincere a tutti i costi contro il fanalino di coda della classifica.

Real Madrid-Elche, fai il tuo pronostico

Divario netto, ecco i consigli per le scommesse

Il Barcellona è volato a più undici dopo il successo sul Villarreal, Benzema e compagni devono quindi rispondere per ricucire un minimo lo strappo. Compito sulla carta facile (anche per le quote) visto che l'Elche ha vinto la scorsa settimana la sua prima partita in questo campionato ma già all'andata ha dimostrato di essere di gran lunga inferiore agli uomini di Ancelotti che vinsero 3-0.

Il pronostico di Real Madrid-Elche può prevedere un Real a segno in entrambi i tempi. Oppure, l'accoppiata parziale/finale 1/1 più Over 2,5.