Europa League, Salisburgo-Roma: quote e pronostico per le scommesse

Torna l'Europa anche nella Capitale, la Roma però gioca in trasferta l'andata dei playoff di Europa League contro il Salisburgo, primo (e non è una novità) nel campionato austriaco.

Salisburgo-Roma, fai il tuo pronostico

Segnano entrambe? Scopri la quota

La squadra di Jaissle ha chiuso al terzo posto il girone di Champions in cui si è comunque fatto rispettare da superpotenze come Chelsea e Milan. I rossoneri infatti non sono andati oltre l'1-1 alla Red Bull Arena. Curiosità, nelle tre gare interne disputate nella fase a gironi di Champions, Okafor e compagni hanno sempre segnato un gol esatto.

La Roma, seconda alle spalle del Betis nella fase a gironi di Europa League, fa registrare la presenza dell'esito Goal nelle tre trasferte con Ludogorets (2-1), Betis (1-1) e Hjk (1-2).

Anche questo match potrebbe regalare almeno una rete per parte, il Goal si gioca mediamente a 1.75.