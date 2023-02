Conference League, ecco il pronostico di Lazio-Cluj

Il Cluj, prossimo avversario dei biancocelesti, si presenta allo stadio Olimpico dopo aver terminato il suo girone con 10 punti alle spalle del Sivasspor. La compagine rumena nelle tre trasferte disputate nel gruppo G ha prima pareggiato per 1-1 contro il Ballkani e poi dopo aver battuto per 1-0 lo Slavia Praga non è riuscito ad arginare gli attacchi del Sivasspor (3-0).

Biancocelesti favoriti, scopri il pronostico

Occasione ghiotta per Ciro Immobile e compagni che con una vittoria contro il Cluj potrebbero tornare a far sorridere i propri tifosi dopo aver fatto registrare due pareggi e due sconfitte nelle precedenti 4 gare ufficiali. Il successo della Lazio moltiplica la posta solamente per 1.35 mentre l'opzione "Squadra 1 segna in entrambi i tempi di gioco: Si" è proposta a 2.26. Un'altra "combo" interessante è l'Over 1,5 Casa+Under 2,5 Ospite a 1.58.